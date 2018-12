“El ministro tenía un desconocimiento importante, llegó sin saber de qué se trataba esto”, duras críticas del presidente de la Unión de Transportistas de Carga

Óscar Benavides se refirió a Ernesto Murro y aseguró que "el gran problema es que nadie se hace responsable" y "que todos se lavan las manos". El dirigente explicó que el abastecimiento de combustible se normalizará entre el miércoles y el jueves.

El presidente de la Unión de Transportistas de Carga explicó a Telemundo que este lunes cargarán un viaje por camión. Que quienes respetaron la medida de paro harán dos viajes y aquellos que no respetaron la medida, y cargaron el sábado de mañana, harán un viaje solo y tarde por la noche.

Óscar Benavides informó además que el fin de semana la planta volverá a saturarse porque una planta del interior viene a cargar a La Tablada y esto volverá a generar desabastecimiento el viernes.

Óscar Benavides sostuvo:

El gran problema es que nadie se hace responsable, todos se lavan las manos, todos aferrados a sus sillones intentan salvar su situación pero no encontramos a nadie que se haga responsable. Todos especulan y todos quieren quedar bien. Hoy no hay un interlocutor válido que uno diga: con esta persona me siento a conversar.

En ese sentido, Benavides fue consultado por el rol del ministro de Trabajo, Ernesto Murro:

El ministro tenía un desconocimiento importante, llegó sin saber de qué se trataba esto. Empezó diciendo que era un paro de empresarios, siguió diciendo que la herida del compañero era menor.

Entró a la planta diciendo que no nos conocía. Tuvimos que mostrarle un papel firmado por otro ministro que nos declaraba esencialidad. Un ministro que te dice: no los conozco, me da la sensación que no sabe del tema y lo demostró.