"El MLN fue protagonista clave y no he visto este proceso de autocrítica", dijo García, que reivindicó revisión de planes de estudio del Ejército

El ministro de Defensa subrayó que este "es un aporte a la paz y a la unidad de los uruguayos" por parte del Ejército.

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, señaló que sería bueno que el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y otros sectores políticos imitaran la revisión histórica que está emprendiendo el Ejército, que a partir de 2022 tendrá nuevos planes de estudio sobre la historia militar.

"El MLN fue protagonista clave en esto y yo no he visto este proceso de autocrítica, de reconocimiento que por ejemplo se ha tenido en el Ejército de decir: 'Mire, sí, se violó la Constitución'. Las Fuerzas Armadas fueron contra la Constitución, la violaron, dieron un golpe de Estado. Ahora, no he visto que hubiera del otro lado quienes del ámbito político, desde la guerrilla, dijeran: nosotros fuimos contra la Constitución", apuntó el secretario de Estado este miércoles en rueda de prensa.

Por iniciativa de los más altos mandos del Ejército, la institución inició en noviembre de 2020 un proceso de revisión de los planes de estudio sobre la historia militar entre 1958 y 2020, que serán remitidos al Parlamento. El ministro aseguró este lunes que el nuevo programa habla de la Doctrina de Seguridad Nacional, el Plan Cóndor y la dictadura "sin tapujos ni eufemismos".

"Sin prejuicio, sin dogmas, con amplitud, profesionalidad y pluralismo pasaron expresidentes de la República, periodistas, analistas políticos, historiadores, académicos, retirados militares, gente presa en Domingo Arena, familiares de desaparecidos", agregó García este miércoles.

En este sentido, el ministro subrayó que este "es un aporte a la paz y a la unidad de los uruguayos" por parte del Ejército. "Creo que estas cosas cuando se asumen desde la verdad, sin escurrir el bulto, me parece que agregan a la unidad y a la integración de los uruguayos", dijo.

No obstante, consultado por la prensa, no quiso pronunciarse sobre si esto condiciona a los demás sectores involucrados a tener un sinceramiento y revisión de lo sucedido. "Cada uno se pone el sayo que cree que tiene que ponerse, cada uno se hará responsable", afirmó, y agregó que "lo que hacen los demás corre por cuenta de cada uno".

El ministro aseguró que el nuevo plan de estudio "no omite ningún capítulo, por doloroso que sea". "Es un ejemplo de integración, pluralismo, y aparte me parece que el Ejército ha tomado la avanzada en este sentido porque a toda institución la hacemos las personas, tiene que tener capacidad de crítica y autocrítica con respecto a sí y a su andar", consideró.

El titular de Defensa subrayó que "la historia es como es, no como quisiéramos que fuera" y por lo tanto no se la puede "reacomodar". Hay que analizarla en su integridad y ver todo lo que pasó. Eso es profesionalismo y madurez para asumir las cosas que sucedieron. Y también me parece que es un criterio muy institucional, muy democrático y muy leal con la Constitución", sostuvo.