El MPP presentó 16 medidas y proyectos de ley para “recomponer la confianza en el sistema político”

Incluyó topes salariales, no devolver el excedente de Fonasa a los cargos políticos y eliminar partidas de prensa.

Las medidas son para dar señales de confianza en el sistema político ante el descreimiento que se percibe en la región , y también en el país. Al respecto el expresidente José Mujica sostuvo:

El MPP propone una ley general de sueldos del Estado y que nadie gane más que el presidente, establecer un impuesto especial para cargos políticos y de particular confianza y destinar lo recaudado a viviendas.

También propone topear la contratación de adscriptos y secretarios, no devolver el excedente de Fonasa a los cargos políticos, disponiendo por ley que se destine ese dinero al Fondo Nacional de Recursos, eliminar las partidas de prensa que cobran los legisladores, disminuir de cinco a tres los directores en empresas públicas, entre otras medidas.

El MPP aspira que las propuestas se aprueben con el mayor respaldo de los partidos políticos:

No se pretende solucionar los problemas económicos del país, pero sí crear condiciones de basamento y de confianza, para poder asumir después discusiones en problemas que pueden ser duros. Algunos que me parecen son inevitables: el déficit fiscal no se puede enfrentar si previamente no tenemos cambio en el sistema de seguridad social.