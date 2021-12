El MSP emitió recomendaciones para el uso de pirotecnia en la previa de las fiestas

En cualquier caso, no se recomienda que los fuegos artificiales sean usados por niños o por personas que estén bajo los efectos del alcohol o drogas.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) divulgó una serie de recomendaciones para la utilización de pirotecnia durante las fiestas. La cartera sugiere que solo manejen los fuegos artificiales adultos, y que no estén bajo los efectos del alcohol o drogas.

En caso de que algún artículo de pirotecnia no funcione, no es recomendable volver a prenderlo o intentar hacerlo con alcohol. "Si un fuego artificial no se enciende, espere por lo menos cinco minutos, y luego sumérjalo en agua antes de desecharlo", explica la publicación.

Además, es necesario tener una estructura plana en donde se pueda garantizar que la pirotecnia salga hacia arriba y no para los costados. En este sentido, tampoco pueden haber zonas arboladas alrededor, dado que en caso de incendio el fuego tomará el lugar con mayor rapidez.

La pirotecnia deberá guardarse en un lugar seguro, sin ningún componente inflamable cerca.

Por otro lado, el MSP también publicó indicaciones en caso de un accidente. Si alguien tiene fuego sobre la ropa, se debe envolverla con una manta o hacerla rodar en el suelo.

Si se produce una quemadura leve, se deberá lavar la zona lesionada con agua fría para calmar el dolor y frenar la acción calórica. No deben colocarse cremas, pomadas ni ungüentos caseros.