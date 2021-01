El MSP presentó el plan de vacunación contra el coronavirus en los residenciales

Actualmente son los 1.177 los establecimientos de larga estadía de personas mayores con una población de más de 25 mil personas entre residentes y cuidadores.

La vacunación en los residenciales de adultos mayores en la primera etapa del plan a principio de marzo se realizará con 60 equipos, integrados por 5 personas cada uno, que deberán vacunar a todos los integrantes de cada establecimiento en un período de 48 horas para luego repetir la operativa en 21 días, con la segunda dosis.

La vacunación es universal, no obligatoria, y tiene grandes beneficios para las personas mayores que son población de riesgo en esta pandemia de Covid-19 puesto que permite disminuir su morbimortalidad, informó el Ministerio de Salud Pública.

Actualmente, en Uruguay hay 1.177 residenciales de adultos mayores contabilizados, con una población de más de 25.000 personas entre residentes y cuidadores.

A través de una plataforma informática los directores técnicos de los residenciales tienen que ir cargando la cantidad de personas residentes en estos hogares y sus cuidadores. Información que debe actualizarse constantemente. En base a esta información se calculará las dosis de vacunas necesarias, de forma de reducir al máximo la posibilidad error en el cálculo para que no falten y para que no se pierdan vacunas, dijo la subdirectora general de la salud del MSP, María Giudici.

El plan de vacunación en los residenciales de adultos mayores "es una instancia única, aquel que no esté en el censo y del que no se suban los datos, no se va a vacunar” aseguró la jerarca del ministerio de Salud Pública, quien agregó que la vacuna se asignará a cada una de las personas allí especificadas con su correspondiente número de cédula. “Las vacunas son intransferibles, es fundamental que eso se tenga claro”, destacó Giudici.