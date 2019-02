El nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa dijo que los militares que sepan algo deberían hablar

Erramún aseguró que ese es el camino a seguir y dijo que hay que apostar a reconciliación nacional luego de la dictadura y los desaparecidos.

Asumió el nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa, organismo en el que participan las tres ramas de las Fuerzas Armadas y que se encarga de coordinar las actividades entre las fuerzas y también la función de asesoramiento en materia de defensa nacional al Ministerio de Defensa y por tanto al Poder Ejecutivo.

Asumió el general Alfredo Erramún, quien conversó con Telemundo sobre los principales desafíos. Habló de la política de defensa de protección contra el terrorismo y dijo que Uruguay está bien preparado para el nuevo terrorismo, que se base en ciberataques.

También habló de temas nacionales, y aseguró que hay que apostar a la reconciliación nacional luego de la dictadura y los desaparecidos. Erramún dijo que el camino es que si alguien en el Ejército sabe algo, debería hablar y deberían darse las garantías para que esos datos conozcan la luz.

“A mí no me consta el pacto de silencio. A mí lo que me consta es que el que sabe y no habla es porque de repente se toma alguna precaución. Si me preguntan de dentro de las Fuerzas Armadas de dónde sacar elementos… ya archivos no tenemos, lo que podemos tener hoy son testimonios de algún testigo, pero hay que tener cuidados porque llegan testimonios que no son verdad. Tenemos que recurrir a los que saben y hablar con ellos. Hoy ya muchos no están, otros están en una edad que son seniles, que tienen problemas de memoria. Si alguien sabe y no habla, debería hablar. Sería bueno tener estos testimonios”, sentenció.

Consultado sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas deban colaborar en la seguridad interna, asunto que se plebiscitará en las próximas elecciones, dijo: