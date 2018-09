Se trata de un espacio de intercambio sobre la realidad del Uruguay en múltiples temas.

Este martes el Partido de la Gente presentó la Fundación 3 Millones, un espacio para intercambiar ideas, analizar la realidad del país complementado con un intercambio entre expertos y la gente. Apunta a temas de seguridad, salud, educación, cultura y economía.

Edgardo Novick, líder del Partido de la Gente, se refirió a la inseguridad:

“La gente no puede seguir viviendo de esta forma. No pueden estar tranquilos en su casa porque balearon a una niña en su casa. En pleno Palacio Legislativo la gente diciendo que están en guerra y nos acostumbramos a un dicho nuevo: ‘por suerte no nos pasó nada’. Nos estamos acostumbrando a que nos roben, lastimen, rapiñen y no pasó nada. Este año vamos a tener récord de asesinatos y rapiñas. Creo que ya no se puede seguir viviendo así”.