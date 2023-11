"¿El partido de Sendic nos quiere dar clase de institucionalidad?", dijo García tras críticas del FA por caso Bustillo y los acusó de "desubicados"

"No hay ninguna crisis institucional de ningún tipo", consideró el ministro de Defensa.

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, criticó este viernes al Frente Amplio por su postura ante la renuncia del ahora excanciller Francisco Bustillo y las derivaciones del escándalo por la entrega del pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset.

“Un dirigente político no puede negar las circunstancias. Estamos frente a un hecho político que es serio, grave, y que asimismo se va a enfrentar y buscar la resolución”, dijo García en rueda de prensa en Trinidad (Flores), y agregó: “El presidente llegará este sábado y tomará las decisiones que seguramente está en estos momentos elaborando. Lo que corresponde es que el presidente, en el marco de su responsabilidad, haga lo que ha hecho siempre desde que asumió: hacerse cargo. Se hizo cargo en los momentos más difíciles del país: con pandemia, con crisis hídrica, con sequía, con las consecuencias de la guerra, siempre haciéndose cargo. Una vez más, va a tomar este tema, que es serio y grave, con esa responsabilidad política que ha asumido”.

No obstante, García consideró que “no hay ninguna crisis institucional de ningún tipo”, algo que sí han expresado desde filas frenteamplistas. “Uno ve que se está tratando de sembrar eso. Acá no hay crisis en la democracia, ni en el Poder Legislativo, ni en el Ejecutivo, ni en la Justicia. Hay un evento político serio y grave. Pero sembrar la idea de una crisis institucional está fuera de la realidad, y tendrán sus intenciones quienes lo hacen. Pero no es la verdad”.

Con esto, el ministro de Defensa Nacional afirmó que, a su juicio, el partido político al que pertenecía el exvicepresidente Raúl Sendic no puede “dar clases de institucionalidad”.

“Mucho menos que desde el partido político de Sendic nos quieran dar clases de institucionalidad… desde el Frente Amplio, el partido de un vicepresidente que renunció por corrupción, ¿ese partido nos quiere dar clases de institucionalidad? Me parece un exceso y tanto desubicado. Pero la libertad es libre”, afirmó.