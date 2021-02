El Partido Independiente planteará otorgar $4.200 por mes, durante tres meses, a 300.000 trabajadores del sector informal

Según supo Telemundo la medida requiere un financiamiento de 90 millones de dólares y ya fue presentada por el ministro de Trabajo al presidente de la República. Se dará a conocer el próximo jueves junto a otros planteos de esa fuerza política.

El aumento exponencial de casos registrado al finalizar el año pasado, cuando la primera ola de Covid-19 afectó al país, postergó las expectativas de recuperación económica. Para varios sectores del oficialismo es necesario aumentar las medidas de apoyo a los sectores más golpeados, y así lo han planteado al Poder Ejecutivo, según reconoció Lacalle Pou: "El Dr. Sanguinetti me llamó por teléfono, el senador Manini Ríos me fue a visitar y Pablo Mieres me lo planteó formalmente en nombre del Partido Independiente", dijo el presidente.

Según supo Telemundo, una de las propuestas ya dialogadas entre el ministro de Trabajo y Seguridad Social y el presidente de la República consiste en transferir un subsidio de 4.200 pesos, durante tres meses, a unos 300 mil trabajadores informales, los que más sufrieron el impacto de la crisis económica por la falta de cobertura legal. Esa transferencia se haría a través de los instrumentos ya existentes, como las tarjetas Mides.

Esta medida requeriría un financiamiento de 30 millones de dólares mensuales, 90 millones de dólares si se aplicara por el trimestre.

La Mesa Ejecutiva Nacional del Partido Independiente hará pública esa propuesta este jueves en una conferencia que encabezarán el ministro Pablo Mieres y el diputado Iván Posada. Allí también presentarán otras iniciativas, como modificar la forma de liquidación del IRAE para pequeñas y medianas empresas, volviéndolo progresivo como el IRPF.

Fuentes del partido señalaron a Telemundo que la mayoría de estas propuestas no necesariamente requieren tratamiento parlamentario y serían financiadas por el Fondo Coronavirus.

La semana pasada, consultado por todos los planteos de los integrantes de la Coalición de gobierno, Lacalle dijo que son bienvenidas, y aclaró: "Después vamos a agarrar el lápiz y el papel y veremos qué margen hay, y dentro de todas las propuestas que son muy variadas cuáles pueden formar parte".