El Partido Independiente sumó al ex periodista Gerardo Sotelo: “estoy vinculado al partido como ciudadano desde que se fundó”

Fue presentado como incorporación oficialmente este jueves.

“Yo estoy vinculado al Partido Independiente como ciudadano desde que se fundó. Siempre lo voté”, dijo en su presentación oficial como miembro del Partido Independiente, cuya fórmula está compuesta por Pablo Mieres y Mónica Bottero.

“Es un partido que reivindica, además de la igualdad de oportunidades y el respeto a la ley, reivindica profundamente la lucha por la libertad en todo su sentido”, dijo Sotelo.

Sobre qué haría en un posible balotaje, el ex periodista respondió: “Yo haría lo que resuelva el Partido Independiente y eso aún no está resuelto. Lo que tenemos es que los candidatos elegidos por los partidos Nacional y Colorado han mencionado al Partido Independiente. Es un hecho político que tendremos que ir conversando. Tenemos algunas ideas en torno a las cuales no estamos dispuestos a ceder”. Uno de los límites, aseguró, es la vinculación con los planteos del partido Cabildo Abierto.

Además dijo que el gobierno necesita un recambio: “Yo dije que los partidos políticos que están en el gobierno son como jugadores de basquetbol. Hay que sacarlos, mandarlos al banco para que descansen y reflexionen y eventualmente mañana puedan volver a ser convocados a jugar. Parece claro que la ciudadanía quiere un cambio”.