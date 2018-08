El periodista Claudio Romanoff necesita colaboración para viajar a Brasil a tratar un tumor cerebral

Debe ser operado y tratado en el Hospital Sirio Libanés de San Pablo.

El periodista uruguayo con reconocida trayectoria en varios medios del país recurrió a su blog para explicar la situación por la que está pasando. Recientemente fue diagnosticado con un tumor en el cerebro, según explica “de los agresivos, de los que no terminan de irse nunca”.

“Me di cuenta que había algo que precedía a esa oscura duda: yo quería, quiero, vivir. Cuando se llega a este punto uno pierde lo que en algún momento de arrogancia pensó que eran principios inamovibles o difíciles de asumir. Como pedir ayuda a extraños”, dice en su carta.

“Por eso apelo a ustedes sin pudor, como apelo a vuestro amor sin más intermediarios que esta página solidaria que tanta vida ha sembrado en el planeta. Es tan simple que duele: solo quiero vivir”, agrega en su relato.

El tratamiento que le permitiría viivr está disponible en el Hospital Sirio Libanés, en San Pablo. Allí será operado y recibirá radioterapia.

Medios para colaborar:

Cuenta a nombre de su esposa, Ximena Vázquez, caja de ahorro en dólares en el banco Santander: sucursal 01, cuenta 1087703.

Colectivo Claudio Romanoss, número 66536 , en RedPagos.

, en RedPagos. Colectivo a nombre de Claudio Romanoss, número 90258, en Abitab.

“Tu ayuda me permitiría vivir. ¿Cuánto? Nada menos que toda la vida. Pero, por sobre todas las cosas, me ayudaría a vivir el tiempo suficiente para no irme antes de que Iván y Eloísa (sus hijos pequeños) se olviden de mis facciones, de mi voz, de mi olor”, finaliza la carta del periodista.

Lee la carta completa haciendo clic aquí.