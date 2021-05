El Pit-Cnt resolvió realizar un paro general el jueves 17 de junio “contra el hambre y la desigualdad”

La central sindical aclaró que estará “garantizada la atención de urgencia y emergencias, pacientes oncológicos y toda la atención sanitaria vinculada a la pandemia". También estarán abiertos los vacunatorios.

La Mesa Representativa del Pit-Cnt resolvió este jueves realizar un paro general de 24 horas el 17 de junio.

Según detallaron desde la central sindical, la medida se toma “contra el hambre y la desigualdad, por trabajo y salario, en defensa de la vida y en solidaridad con los 15 profesores de San José separados del cargo”.

El Pit-Cnt aclaró que estará “garantizada la atención de urgencia y emergencias, pacientes oncológicos y toda la atención sanitaria vinculada a la pandemia". También estarán abiertos los vacunatorios.

La central sindical buscará coordinar la medida con el resto de las organizaciones sociales.

El secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, dijo más temprano a Telemundo que la situación del país es "sumamente negativa".

"El Poder Ejecutivo viene fracasando en disminuir movilidad. Habían hablado de blindar abril, cosa que nosotros tenemos la opinión de que eso no pasó porque no se aceptó la propuesta del Pit-Cnt de ir a un diálogo social por la vida, y no se aceptó esa propuesta porque no quieren solventar la vida de los sectores más vulnerables", señaló Abdala a Telemundo.

"Hay desempleo, hay rebaja salarial, hay hambre y hay desigualdad, porque el 1 % más rico de la sociedad uruguaya tiene los mismos ingresos que la mitad de la población, y hay gente que se la está llevando bastante y no aporta a las soluciones colectivas", agregó el secretario general de la central sindical.