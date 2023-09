"El Pit-Cnt ya sabe que el reclamo por recuperar salario ya está cumplido": Mieres dijo que el poder adquisitivo de los uruguayos es similar al de 2019

"Tenemos empleo en niveles de 2017 y salario recuperado al nivel del 2019. Me parece que son señales muy potentes", consideró el ministro.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, aseguró este miércoles que el poder adquisitivo de los uruguayos está a la misma altura que en 2019 y que los niveles de empleo son similares a los de 2016 y 2017.

Señaló, a su vez, que las críticas que llegan desde la oposición en estos temas no tienen sustento y que quedó claro con el inicio de la discusión de la reducción de la jornada laboral por parte del Pit-Cnt que se está cumpliendo con la recuperación salarial que prometió el gobierno.

Para Mieres que la inflación baje es una buena noticia para los trabajadores. "La inflación baja es una buena noticia para los que viven del salario. Es claro eso, ¿no? Ver que los precios no crecen o crecen poco es un dato positivo porque el poder adquisitivo del salario aumenta", sostuvo.

"Desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo es la garantía absoluta de que ya estamos cumpliendo.... Que ya de hecho algunos analistas la semana pasada dijeron que con los datos de julio del Instituto Nacional de Estadística el promedio del salario uruguayo ya estaba en nivel de 2019. O sea, que vamos a cumplir no hay ninguna duda", aseguró Mieres.

"Cuando empezó el reclamo por la reducción de la jornada laboral para mí fue la señal de que el Pit-Cnt ya sabe que el reclamo por recuperar salario ya está cumplido", apuntó.

El ministro aseguró que el gobierno sorteó la pandemia, el impacto de la guerra en Ucrania, la sequía, además de la diferencia cambiaria con Argentina, y hoy existen niveles de empleo que no se veían desde 2017.

"Tenemos empleo en niveles de 2017 y salario recuperado al nivel del 2019. Me parece que son señales muy potentes. Decir que no aumenta el salario, pero en realidad no aumentan los precios. Por eso, el poder adquisitivo del salario mejora; esa es la realidad", cerró.