El plan de Inteligencia filtrado "pasó a ser el best seller del crimen organizado", aseguró Argimón

La vicepresidenta Beatriz Argimón reiteró este viernes que la filtración a la prensa del Plan Nacional de Inteligencia es un hecho "muy grave" y consideró que ahora obtener ese documento se convirtió en un objetivo de las bandas criminales a las que, justamente, se busca atacar.

"Por más que quieran decir que son lineamientos generales, la verdad creo que pasó a ser después de la filtración una suerte de best seller (obra literaria muy exitosa y demandada por el público) del crimen organizado, donde todos van a querer tener acceso a lo que el Estado nos estaba dando para cuidarnos", enfatizó la vicepresidenta.

Horas antes, la coordinadora de la bancada de senadores del Frente Amplio, Liliam Kechichian, aseguró en diálogo con En Perspectiva (Radiomundo) que la información era "un punteo" y no un plan y criticó que "se le está dando un volumen que no corresponde" al tema. Argimón, al contrario, consideró que "no hay que ningunear la situación".

"La reserva del plan nacional es indispensable", insistió, y procedió a realizar una metáfora futbolera: "Es como si un director técnico diera a conocer la estrategia para ganarle al otro equipo. La reserva implica cuidar aquellas acciones que tienen que ver con cómo nos vamos a defender como nación".

El director de Inteligencia, Álvaro Garcé, denunció esta semana ante Fiscalía la filtración de esta presentación, que hizo en el marco de una sesión informativa en la comisión bicameral que supervisa el trabajo de su dependencia. En esa instancia, del 24 de octubre, Garcé presentó los lineamientos del Plan Nacional de Inteligencia que elabora su secretaría.

Según informó TV Ciudad, Garcé comunicó a los parlamentarios un plan que incluye la investigación de organizaciones presuntamente violentas en el país.

Quienes participaron de esa sesión fueron: Raúl Lozano, Graciela Bianchi, Gustavo Penadés, Álvaro Viviano, Raúl Batlle, Daniel Caggiani, Micaela Melgar, Mariano Tucci, Diego Reyes y Luis Alberto Posse.