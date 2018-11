El Plenario del Frente Amplio promovió a los cuatro precandidatos a la Presidencia

La proclamación será ratificada en el Congreso, que se realizará el 1º y 2 de diciembre.

Lo más importante fue la foto: la imagen de los precandidatos juntos, en la sede del Frente Amplio; aunque faltó uno, Mario Bergara, que no estaba en el país. Lo demás era conocido: los cuatro pasaron a la próxima etapa de definición para las elecciones internas de junio 2019.

“Hubo una única moción presentada por unanimidad de todos los integrantes del Plenario de elevar los nombres de Óscar Andrade, Carolina Cosse, Mario Bergara y Daniel Martínez como precandidatos del Frente Amplio”, dijo el presidente de la fuerza política, Javier Miranda.

Andrade, Cosse y Martínez ingresaron al plenario agitando banderas del Frente Amplio y saludando a los delegados que se cruzar camino a la mesa. Martínez llevaba además una bandera uruguaya. Hablaron a los dirigentes, y después bajaron a una conferencia.

“Que participe del altísimo honor y responsabilidad de las elecciones internas es muy emocionante”, dijo Andrade.

“Me siento honrada verdaderamente de haber sido declarada precandidata”, agregó Cosse. “Nos sentimos felices de poder contribuir a este proyecto político”, sentenció Martínez.

En la próxima etapa, el Congreso del Frente Amplio deberá habilitar las precandidaturas promovidas en este plenario y aprobar el programa de gobierno del oficialismo para el próximo periodo. “No es un programa por candidato, ni por sectores, es el programa común. Esa es la esencia de la unidad de las izquierdas”, afirmó Miranda.

El ex presidente José Mujica no está en la nómina de precandidatos. Si bien estatutariamente todavía es posible que el Frente Amplio pueda presentar otros nombres, Miranda señaló que no está planteado. “No está prevista la realización de otro Plenario, con lo que yo diría que estos son los candidatos propuestos al Congreso”, finalizó Miranda.