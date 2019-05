El Poder Ejecutivo recordó la prohibición de fumar en lugares cerrados con cigarrillos electrónicos

La norma rige desde 2017.

Después de la polémica con el cigarrillo en las tablas de los teatros, y antes de otro día mundial contra el consumo de trabajo, el ministro de Salud Pública se refirió a la prohibición de fumar en lugares cerrados con cigarrillos electrónicos que rigen desde 2017.

“No hay certeza de que esos nuevos dispositivos no tengan riesgos, por eso se ha extendido la prohibición de fumar en espacios cerrados con estos dispositivos. Con un criterio precautorio y siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales, el Ministerio de Salud Pública entiende que no es conveniente que no se fume en espacios cerrados aún con esos dispositivos”