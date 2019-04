El precandidato blanco Carlos Iafigliola lanzó este sábado su campaña electoral

Es el precandidato que juntó firmas para derogar la ley trans y cuya sede fue vandalizada este viernes.

“Olfateo que esto puede tener un tinte político, de presión. Yo en los últimos tiempos, sobre todo después de haber presentado las firmas para derogar la ley trans, he recibido amenazas e insultos de todo tipo durante bastantes días”.

“Me parece que intenta ser, de parte de quien lo hizo, un mensaje. Yo lo denuncié como correspondía porque me parece que esto no le hace bien, no solamente a Carlos Iafigliola, no le hace bien a la democracia, que en un país libre, tolerante, se estén dando situaciones de este tipo”.

El precandidato del Partido Nacional lanzó este sábado su campaña electoral hacia las internas del 30 de junio.

“Nosotros reivindicamos fuertemente un mensaje de un alto contenido humanista, socialcristiano, con perspectiva y defensa de la vida y de la familia, de recuperar valores. Para nosotros estos son temas claves”.