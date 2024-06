El precandidato colorado Gabriel Gurméndez se reunió con el exsenador Pedro Bordaberry a pocos días de las internas

“Fue una conversación personal, en su casa, de dos viejos amigos que trabajaron juntos muchos tiempo”, indicó el precandidato.

El precandidato colorado Gabriel Gurméndez se reunió en las últimas horas con el exsenador y exlíder del Partido Colorado Pedro Bordaberry.

“Hoy aprovechamos el feriado para conversar de política con Pedro en su casa. Muchos años de amistad y trabajo juntos”, apuntó Gurméndez junto a la foto con Bordaberry que subió este miércoles a sus redes sociales.

Horas después, en rueda de prensa, Gurméndez fue consultado sobre ese encuentro.

“Fue una conversación personal, en su casa, de dos viejos amigos que trabajaron juntos muchos tiempo”, indicó.

Pero el contexto de la reunión no es menor. A finales del período de gobierno anterior, Bordaberry anunció que no se postularía a ningún cargo en las elecciones de 2019 y que daría un paso al costado de la actividad política. Sin embargo, con la cercanía de las elecciones internas de este 2024, su nombre comenzó a sonar para un posible retorno: incluso, su figura era mencionada por muchos encuestados al ser consultados sobre su intención de voto, pese a que él no había dicho que se largase a la carrera. Finalmente, su precandidatura no se concretó.

Pero, ¿esta reunión significa que Bordaberry podría volver al ruedo político luego del 30 de junio? “Esa es una buena pregunta para Bordaberry”, respondió Gurméndez.

“Yo estoy ahora trabajando para llegar al 30 de junio y ser el candidato del Partido Colorado. Espero recibir y seguir recibiendo cada vez más apoyos. Conversamos y yo publiqué una foto. Las conversaciones privadas quedan en el ámbito de las personas”, agregó.

Esta reunión entre Gurméndez -que figura tercero en las encuestas de intención de voto en la interna colorada- y Bordaberry se da en días en que los colorados manifiestan públicamente sus diferentes posturas sobre cómo creen que debería completarse la fórmula presidencial luego del 30 de junio.