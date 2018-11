El precandidato Daniel Martínez dice no sentirse favorito para ganar la interna oficialista

A pesar de que cuenta con mayor cantidad de sectores respaldándolo, dijo que "los pingos se verán en la cancha".

El intendente de Montevideo es el precandidato con mayor respaldo de sectores en la interna oficialista. Cuenta con apoyo de dos sectores grandes, el Partido Socialista y el bloque Frente Líber Seregni, y una decena de sectores más chicos. Está posicionado como el favorito para ganar la carrera interna frenteamplista.

Sin embargo, dice no sentirse favorito. “No me siento ni parecería bien que me sintiera así. Los pingos se ven en la cancha. La verdad está cuando la gente vota”, sentenció.

La ministra Carolina Cosse tiene respaldo de tres sectores minoritarios, Rumbo de Izquierda, De Frente y el Partido Socialista de los Trabajadores, pero mantiene expectativa por el apoyo del MPP, el sector mayoritario del Frente Amplio.

“Voy a dar todo de mí para que este equipo de precandidatos sea un muro de unidad para impedir el retroceso y construir un puente hacia el futuro”, expresó Cosse

El secretario general del Sunca, Oscar Andrade, es apoyado por el Partido Comunista, uno de los sectores con mayor militancia interna, y por el Partido por la Victoria del Pueblo, además de frenteamplistas independientes.

“La historia nos enseñan que las batallas se ganan si también hay unidad, entonces no estamos colocando iniciativas para marcar perfil sino para tratar de enriquecer la discusión política”, agregó Andrade.

Al ex presidente del Banco Central, Mario Bergara, el último en sumarse a la carrera electoral y el único que no estuvo este sábado en el Plenario, lo apoyan sectores menores: Banderas de Líber, Brazo Libertador, la Lista 1815 y el Movimiento Popular Frenteamplista.