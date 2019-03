El precandidato Mario Bergara integraría la fórmula presidencial del Frente Amplio, siempre respetando la definición de que sea paritaria

Sería en el caso de que Carolina Cosse gane la interna oficialista.

“Si nos toca integrar una fórmula, perfectamente puede suceder, siempre respetando la idea que ya ha definido el Frente Amplio de que tiene que ser paritaria en términos de género”, sostuvo Bergara en entrevista con Telemundo.

El precandidato frenteamplista destacó que el vicepresidente tendrá un rol importante en el próximo periodo.

“Ya sea por la conformación que va a tener el Parlamento en el próximo gobierno, que no sabemos si va a ser de mayorías parlamentarias, como lo que decía hace un rato, hay temas muy relevantes para la sociedad que vamos a tener que dialogar mucho entre todas las fuerzas políticas, y el vicepresidente tiene un rol articulador en el parlamento que es fundamental. Me refiero a los temas de la seguridad social, de las Fuerzas Armadas, del empleo, de la educación, de la seguridad. O sea que no menosprecio en absoluto, al contrario, reivindico un rol sustancial que va a tener en el Parlamento el vicepresidente”, agregó.