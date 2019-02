El presidente aclaró que no desmintió al intendente Martínez, “el desmentido fue a una noticia falsa”

Tabaré Vázquez dijo que oficialmente no recibió ningún proyecto de manos del intendente Daniel Martínez.

Tabaré Vázquez fue consultado sobre el proyecto que planteó Daniel Martínez y que él desmintió:

Yo oficialmente no recibí ningún proyecto, en conversaciones que tuve con Daniel me planteó el tema. Yo salí a desmentir lo que salió en un medio de prensa local que era totalmente falso. Ese medio con grandes caracteres puso que yo en enero me había reunido con el intendente y que había recibido el proyecto, eso era absolutamente falso.

Con Daniel (Martínez) me reunió el año pasado, el 6 de marzo, el 9 de julio y el 22 de noviembre, en reuniones bilaterales instaladas para tratar distintos temas. En conversaciones que tuvimos me mencionó esa idea, pero él lo tendrá que presentar, dar aviso públicamente y en el Ministerio que corresponda. Pero el desmentido no fue al intendente Martínez, fue a una noticia falsa.