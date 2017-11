El presidente de AFE dijo que es falso que el directorio haya iniciado una investigación sobre la actuación de Fernando Vals

El tema es la sesión de un predio de la Estación Paysandú a una empresa que realiza reparación de vías férreas en el litoral. Según el director nacionalista de AFE, el directorio resolvió por unanimidad investigar al ex gerente general Fernando Vals por tomar esa decisión el año pasado sin autorización.

“Esa decisión tendría que haber pasado por el directorio de ASSE, donde existen dos modalidades. Una es la del comodato y la otra es el arrendamiento. Ninguno de los dos caminos se tomó, fue unilateral”, dijo Alfonso Lereté.

Sin embargo, el presidente de AFE dijo que no se aprobó ninguna investigación al ex gerente general, solo se reclamó más agilidad y que se investigue por qué demoran en llegar más de un año los contratos que ya están redactados. “No hubo ninguna aprobación del directorio y mucho menos por unanimidad”, indicó Wilfredo Rodríguez, presidente de AFE. Además dijo que no les conta que Vals haya cedido predios a la empresa. “A nosotros nos consta que se hizo una negociación de la empresa, acordamos inclusive precios de alquileres pero no se realizaron los contratos hasta el día de hoy”, sentenció.