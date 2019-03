Casaravilla aseguró que confía que la Justicia resuelva a favor del ente en el caso de la funcionaria que demandó a UTE por 120 mil dólares.

Para el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, es normal que luego de una restructura queden funcionarios cuyos cargos no se ajusten con sus tareas. En el caso de UTE, asegura, de 6.800 funcionarios solamente cien están en esta situación:

“Siempre que hay una reestructura uno tiene que contemplar la situación del funcionario pero también la estructura adecuada a las necesidades. Podríamos decir que son funcionarios excedentarios, lo ponemos en una lista y se ve donde se reubica en el Estado. No hacemos eso en general, le buscamos la vuelta. Ahora en UTE tenemos unos cien funcionarios que hoy tiene una descripción de su puesto que no se adapta a ninguna de las funciones que desempeña. Pero es falso que no tenga tareas. En todo caso puede haber algún funcionario que no esté de acuerdo con lo que le toca hacer pero en el caso concreto de esta funcionaria ha tenido asignación de tareas, las ha realizado e incluso ha cobrado horas extra. Eso lo dirimirá la Justicia”.