El presidente del Círculo Militar aseguró que desde 1985 los jóvenes han recibido una versión distorsionada que fomenta el odio a los militares

El general Nelson Pintos dijo que los militares tienen que decir la verdad y también quienes hicieron un monumento a los presos del Penal de Libertad en donde figuran asesinos como héroes.

En su discurso Pintos leyó crónicas del diario El Popular del 14 de abril de 1972 que daban cuenta de varios asesinatos cometidos por Tupamaros. Dijo que no existe ideal revolucionario que justifique esos crímenes y fue crítico con el primer gobierno de Vázquez, que derogó los actos oficiales por este día.

“Aquellos que pusieron fin a los actos oficiales por los asesinatos del profesor Acosta y Lara, del capitán Motto, del subcomisario Delega y del agente Leites fueron los que encabezaron los actos que inauguraron el monumento que perpetúa los nombres de los asesinos”, dijo.

En rueda de prensa Pintos dijo que desde 1985 se sembró la simiente del odio hacia las Fuerzas Armadas. “Yo entiendo todo, las injusticias, las torturas, los desaparecidos. También entiendo que muchos de los 2.873 nombres que tiene el monumento del Penal de Libertad son de delincuentes. Cometieron delitos y estaban presos por delincuentes”, agregó.

Pintos dijo que todos deben decir la verdad, incluso los militares que cometieron crímenes. “Los militares tenemos que decir la verdad. Los implicados no quieren decir la verdad, no estoy en su cabeza. Me averguenza una persona que valiendose de un uniforme o de una situación, manche o mancille el nombre del Ejército”, sentenció.

El titular del Círculo Militar defendió la actuación de los generales Erramún y González en el Tribunal de Honor que juzgó a Gavazzo, Silveira y Maurente. “El Gral. González y el Gral. Erramun cuando murió Gomensoro estaban en la escuela. Hoy están pagando los errores de otros”, sentenció.

Pintos dijo que no hay un pacto de silencio en el Ejército y destacó que Gavazzo, Silveira y Maurente fueron echados de la institución y están presos.