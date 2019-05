El presidente del FA dijo que las declaraciones de Gavazzo son muy preocupantes porque reivindican las torturas

El tema fue analizado este lunes por el secretariado del partido de gobierno.

En una entrevista que publicó el diario El País, José “Nino “ Gavazzo, dijo que no se arrepiente de nada. El exmilitar, condenado por 28 homicidios, reconoció haber torturado pero aseguró que no hay en el mundo guerra sin tortura.Dijo que no utilizó picanas pero sí el submarino.

Esas y otras declaraciones fueron rechazadas por el Frente Amplio. «Lo que había era terrorismo de Estado, pero incluso en guerra la tortura no está aceptada. Revindicar la tortura es una barbaridad. Y hacer esto unos días antes de la celebración del 20 de mayo… imagínense que un medio de comunicación hubiera entrevistado a Hitler o algún fascistas días antes de la conmemoración del holocausto. Nos parece que es enormemente preocupante que se recoja la opinión de una persona que reivindica y que además no se arrepiente y que un medio de prensa haga eco de estas manifestaciones francamente nos parece preocupante», dijo Javier Miranda.