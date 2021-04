El presidente del Pit-Cnt señaló que "hay que blindar abril, pero las medidas no llegan" y exigió un "Estado presente"

Fernando Pereira respondió los dichos del presidente Lacalle en una entrevista a La Nación.

El dirigente de la central sindical Fernando Pereira hizo pública una carta donde responde al presidente Lacalle Pou sus dichos en una entrevista que brindó al periódico argentino La Nación.

En esa entrevista el presidente recordó una frase dicha por Pereira en el programa televisivo Polémica en el Bar (de Canal 1o):

"El otro día en un programa de TV con el presidente de la central sindical estaban hablando de restringir movilidad y de repente hablan de los espectáculos públicos. El presidente de la central dice “no está bien que hayan cerrado los espectáculos públicos porque los artistas de algo tienen que vivir”. Y yo digo “¡bingo!”; el planchero de un lugar donde venden chivitos de algo tiene que vivir, el pizzero también tiene que vivir, el mozo de restaurante tiene que vivir", dijo Lacalle a La Nación, justificando la decisión del gobierno de no tomar medidas adicionales en el marco de la pandemia.

El presidente del Pit-Cnt respondió en una nota que difundió a través de WhatsApp. "Hace pocos días afirmé en el programa Polémica en el Bar que nunca hubiera cerrado los espectáculos artísticos. Tal vez, como forma de autocrítica, no debí ser tan tajante, porque en general no lo soy. Pero me inspiraba una necesidad social de que la gente acceda al alimento del alma, que producen los artistas de las más diversas disciplinas. Y sobre todo lo mal que están pasando los artistas y técnicos vinculados al espectáculo", escribió.

Pereira dijo que en el caso de decidir cerrar los espectáculos, los artistas deben recibir ayuda del Estado. "Soy consciente de que hay que bajar la movilidad si queremos salir de la penuria sanitaria que estamos viviendo. Si en ese marco se cerraran los espectáculos artísticos, el "nunca" que utilicé está de más", agrega el dirigente del Pit-Cnt.

El dirigente sindical dijo que "el presidente de la República se base en un programa de TV (...) para saber las posiciones del Pit-Cnt da cuenta de la necesidad del diálogo social imprescindible para conocer la opinión de los actores políticos y sociales".

"Suscribí personalmente, junto con actores de la academia, el cuerpo científico y médico, una carta en la que se exhorta a tomar las medidas del GACH, muchas de ellas que nos generan costos emocionales duros", dijo Pereira, y agregó: "Asumo el mensaje de que hay que blindar abril, pero las medidas no llegan".

Sobre el final de la carta, Pereira se refiere directamente a los dichos de Lacalle en La Nación: "Los plancheros de los lugares donde venden chivitos, los pizzeros, mozos, los feriantes, las cantineras de liceos, peluqueras, buena parte del sector turístico, tienen que vivir de algo, la lista seguro es más larga, para asistirla se precisa un Estado presente".