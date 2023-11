“El presidente está convencido que dio vuelta la página, pero la página recién empieza”, dijo Pereira tras reunión del FA por caso Marset

"Los gobiernos tienen discrecionalidad de dar o no dar los pasaportes", dijo Pereira.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, valoró como "positivas" las renuncias de los ministros Francisco Bustillo y Luis Alberto Heber en el marco del denominado caso Marset porque "quitan del gobierno a gente que claramente actuó al margen de una actuación pública adecuada". Sin embargo, remarcó que no era lo que había pedido la coalición de izquierdas: "Pedimos la destitución".

Pereira encabezó este domingo una reunión del secretariado y las bancadas parlamentarias del Frente Amplio luego de un sábado agitado con cambios en el gabinete y conferencia de prensa del presidente Luis Lacalle Pou.

"El presidente está convencido que dio vuelta la página. La página recién empieza (...) Ni la sociedad uruguaya ni el Frente Amplio quedaron conformes con las palabras del presidente. Esperábamos una mayor contundencia en cuanto a responsabilidades políticas y que se asuma con modestia los errores que se cometieron", afirmó Pereira.

Pereira dijo que le "llama la atención" que Lacalle "diga que no hubo irregularidades, que tiene confianza hasta que se fue de viaje y que acepte la renuncia". "Una de las dos cosas está mal, o cumplieron con la ley y entonces no le acepta la renuncia o no cumplieron y les acepta la renuncia", consideró.

Sobre el tema de fondo, contradijo a los integrantes del gobierno que afirman que el pasaporte uruguayo se debía entregar a Sebastián Marset porque así lo determinaba la ley. "Estamos muy preocupados porque se afirma que el pasaporte aunque sea a un narco había que dárselo. Los gobiernos tienen discrecionalidad de dar o no dar los pasaportes", expresó Pereira.

"Vemos una sociedad que está molesta. Los uruguayos esperaban algo más que las renuncias. Esperaban que el presidente dijera qué pasó. Hasta ahora a ningún uruguayo le han explicado por qué dimos el pasaporte", cerró.

Analizan acciones a futuro

Consultado por la prensa sobre qué medidas pensaba tomar el partido, Pereira dijo que "no hay que ir más rápido que la música" y que eso se definirá más adelante.

"Estuvimos viendo algunos instrumentos. Nos vamos a seguir reuniendo con ambas bancadas para ver los proyectos que vamos a impulsar y otras acciones parlamentarias", dijo.

En otra respuesta hizo foco en la necesidad de aprobar el proyecto ya ingresado de financiamiento de los partidos políticos.