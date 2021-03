El presidente Lacalle inauguró la zafra de arroz en 2021 en Rocha

Es una zafra con mejores precios, altas ventas y más área sembrada pero persisten los reclamos por los costos para producir y la deficiencia en infraestructura y servicios públicos.

Desde la gremial de cultivadores hubo un discurso que reconoció avances y marcó reclamos, en un contexto de una zafra que fue mejor que la anterior.

"Llegamos a fin de año con toda la zafra vendida, de forma que hoy tenemos las plantas paradas no por falta de colocaciones sino porque nos quedamos sin arroz para elaborar, hoy las industrias están a la espera de la cosecha para poder atender la ya fuerte demanda. El sector cambia la tendencia y estamos en momentos donde la ecuación se vislumbra mejor. Esto ha motivado a los productores que aún cargando dificultades por tanto tiempo de crisis, y sin reflejarse en la cuenta de los productores la cabalidad de estas mejores, las buenas expectativas han llevado a redoblar el esfuerzo para aumentar nuestra actividad", dijo el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lago.

Los cultivadores destacaron la atención que han tenido de autoridades del brou y de ancap aunque siguen reclamando por la falta de obras viales, fallas en la conectividad de Antel y el costo de las tarifas públicas.

"Continuamos las gestiones referentes a la conformación de las tarifas públicas y sus impactos en los costos productos. Los resultados en estos planteos son dispares. La energía eléctrica, si bien la UTE mantuvo los descuentos que venían de la gestión anterior, no lo hizo extensivo para la fase industrial. Son gastos que asumen el productor", agregó Lago.

El presidente de la República resaltó que la zafra de este año es mejor y dijo que se lleva los reclamos.

"Yo el año que viene voy a venir si me invitan. No sé dónde va a ser, pero voy a venir. Estaría bueno, como hay mucha gente filmando, y aparte nos vamos a llevar el discurso del presidente, a mí me gustaría que el año que viene cuando venga Alfredo Lago acá se pare y diga que las cosas que reclamaron se hicieron, y que nos traiga otras cosas. El gobierno tiene que funcionar al estímulo del sector privado", expresó Lacalle Pou.