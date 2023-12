"El presidente nos pregunta qué vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno: que se dedique a gobernar", afirmó Orsi

Este domingo, en el marco del Congreso del Frente Amplio, en el que se proclamaron de forma oficial las cuatro precandidaturas, Orsi habló en el escenario tras aceptar competir en la interna. Y apuntó contra Lacalle Pou.

En medio de las tensiones que todavía resuenan entre el presidente Luis Lacalle Pou y el intendente Yamandú Orsi, el dirigente frenteamplista volvió a referirse al primer mandatario, criticó su forma de liderar el país y lo exhortó a que “se dedique a gobernar” y no a preguntarle cosas a los precandidatos presidenciales de la oposición.

"Vamos a tener que empezar a hablar mejor. Si querés tener una buena relación tratá de cuidar los modales", le dijo Lacalle a Orsi frente a las cámaras la semana pasada, cuando coincidieron en un evento. "Totalmente fuera de tono, no corresponde a la investidura", comentó Orsi luego al ser consultado sobre lo que le había dicho el primer mandatario. Ese hecho marcó un quiebre en su vínculo y trajo varias repercusiones políticas, con duras críticas desde el oficialismo y reacciones desde la oposición.

“El presidente se pregunta, nos pregunta qué vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno. Que se dedique a gobernar. Nosotros sabemos lo que vamos a hacer. Que gobierne y que no nos pregunte, más allá de que está aceptando que vamos a ganar”, dijo.

“Lo que sí está claro es lo que no vamos a hacer. No vamos a priorizar la lealtad a nuestros amigos por sobre la lealtad a nuestro país, no vamos a mentir en la campaña electoral y no vamos a mentirle al Parlamento”, agregó.

Con esto, Orsi señaló que la actual “forma monárquica y soberbia de conducir los destinos del país” desde su eventual gobierno le opondrá “humildad, valentía y vocación republicana”.

“En octubre tenemos que ganar porque el país necesita al Frente Amplio en el gobierno. Y no es ganar por ganar: es ganar para gobernar y construir el Uruguay que queremos”, dijo Orsi.