"El presidente toma las decisiones finales, no es que somos todos iguales y resolvemos lo que queremos", dijo Iturralde sobre la coalición

El presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, celebró este martes la decisión de Cabildo Abierto de seguir formando parte de la coalición de gobierno, pero tomó distancia de los cuestionamientos de ese partido al presidente Luis Lacalle Pou.

En ese sentido, y en diálogo con el programa Desayunos Informales, Iturralde respaldó la decisión del primer mandatario de pedirle la renuncia a la ahora exministra de Vivienda, Irene Moreira. Y apuntó contra los cuestionamientos de Guido Manini Ríos. “El presidente de la República es el que toma la decisión final, no es que acá somos todos iguales y resolvemos lo que queremos. Hay una coalición que se comprometió a llevar un programa adelante, pero el que toma las decisiones es el presidente”, afirmó.

En sus declaraciones del lunes a la noche y del martes a la mañana, Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, consideró que la decisión de Lacalle de pedirle la renuncia a Moreira, tras la adjudicación directa de una vivienda a una militante cabildante, fue "permeada por una ánimo revanchista contra Cabildo y no guarda relación alguna con la pasividad mostrada ante casos graves ocurridos en el último año en altas esferas del gobierno".

Consultado al respecto, Iturralde apuntó: “Estaba claro que el presidente no iba a dar marcha atrás. Un presidente no dice una cosa una mañana para dar marcha atrás a la tarde”.” Este es un gobierno de coalición, pero liderado por un presidente de la República que no compartió una decisión y le pidió la renuncia a la ministra. Quien no quiere acatar una decisión de la Constitución de la República se para en un lugar no republicano. Por consiguiente, yo no le asigno una actitud no republicana a Cabildo Abierto, acató la decisión”.

Sin embargo, Manini sí le solicitó al presidente Lacalle Pou "los máximos esfuerzos" para consolidar una coalición con "prácticas verdaderamente republicanas".

“Si hay algún partido que tiene diferencias y las marca… y bueno, somos partidos distintos”, dijo al respecto Iturralde, y remarcó que “los ciudadanos no votaron solamente al Partido Nacional, al Partido Colorado, a Cabildo Abierto, al Partido Independiente o al Partido de la Gente: votaron una forma de gestionar”. “Creemos que debemos acatar lo que la ciudadanía, que nos encomendó gobernar en conjunto con los otros partidos. Para eso pedimos el voto y tenemos que seguir en ese sentido”, agregó.

Finalmente, Iturralde valoró que la coalición siga en pie con todos sus socios: “Si ayer se hubiera roto la coalición, hoy el Frente Amplio estaría haciendo una fiesta en la Huella de Seregni, y eso no sucedió”.