El recuerdo de Orsi ante la muerte de Astori: "Se va un pensador de la economía de primer nivel y un estadista"

El intendente de Canelones y precandidato del Frente Amplio Yamandú Orsi, habló sobre la muerte del exministro de Economía y exvicepresidente Danilo Astori y dijo que con su partida "se va un pensador de la economía de primer nivel".

"Hoy nos encontramos con esta noticia y la reflexión es que se va un gran compañero, un estadista porque discreparas o coincidieras, su visión estaba pensando en el país por sobre todas las cosas", manifestó Orsi en entrevista con Telemundo.

"Cuando él se instalaba en un tema era porque consideraba que era lo mejor para el país. Para quienes analizaban la economía fundamentalmente, era un tipo de consulta", expresó y agregó: "Ahora, si no lo consultabas, había que esperar a ver qué opinaba porque nunca habló desde una situación de confort o de esos lugares comunes que todo el mundo quería escuchar. Él de repente decía cosas que no esperábamos o que no era lo que generara mayores aplausos".

La reflexión de Orsi tras el fallecimiento de Astori. “Se va un estadista. Siempre pensaba en el país sin importar el costo político”. “Tabaré (Vázquez), Danilo, Mariano (Arana) son de los imprescindibles y siempre están”, dijo pic.twitter.com/TQzgh6fMhc — Telemundo (@TelemundoUY) November 10, 2023

El precandidato planteó además que "el Danilo gobernante era de vocación republicana por sobre todas las cosas".

Por último, sostuvo que habló "poco" con el exministro, pero aseguró que él (Astori) "sabía lo que yo pensaba siempre". "Dejó una barra, fundamentalmente en el mundo del pensamiento y la visión país, que nos va a venir bien pensando en el país del futuro", apuntó.