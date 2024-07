"El resultado no podía ser otro, sospechado": el mensaje de Orsi sobre las elecciones en Venezuela y la reelección de Maduro

El candidato del FA aseguró que el gobierno "no ofrece las garantías suficientes".

El candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, se manifestó este lunes por la tarde acerca de las elecciones en Venezuela, que terminaron, según las cuestionadas cifras oficiales, con la reelección de Nicolás Maduro.

"Cuando un gobierno no ofrece las garantías suficientes. Cuando de antemano se dice:“si no gano, es fraude”. Cuando Brasil decide no enviar observadores. El resultado no podía ser otro: sospechado. La democracia se basa en la transparencia. También en la CONFIANZA", escribió el dirigente del MPP en su cuento de X.

El gobierno uruguayo, a través del presidente Luis Lacalle Pou decidió desconocer los resultados porque "el proceso estuvo viciado".

Orsi replicó el comunicado de su fuerza política, que decidió esperar el conteo total de los votos ya que considera que es un elemento "fundamental" para la "transparencia" de los resultados.

En un comunicado, el partido saludó que la jornada electoral transcurrió en paz, "demostrando el comportamiento cívico y pacífico del pueblo venezolano, fundamentales para el fortalecimiento democrático".

"Espera la publicación, por parte del Consejo Nacional Electoral, de la totalidad de las actas con los datos desglosados por mesa electoral, elemento fundamental para la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados de la elección", expresaron.

Además, indicaron que están "atentos" a los informes de los observadores del Centro Carter y el panel de especialista de la ONU.

Por último, reafirmaron que una vez se cumplan esas condiciones "los resultados deben ser respetados por todos los candidatos y por la comunidad internacional".