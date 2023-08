"El riesgo no estuvo correctamente valorado", dijo directora de InMujeres sobre femicidio de Valentina Cancela

"Entre enero y julio hubo 24.480 denuncias por violencia de género. Se hace una valoración de riesgo porque no se puede poner medidas de protección de custodia o tobilleras en cualquier caso. Evidentemente el riesgo no estuvo correctamente valorado (en el caso de Valentina)", dijo la directora de Inmujeres.

La directora de InMujeres, Mónica Bottero, manifestó un sentimiento de “impotencia y fracaso” por el femicidio de Valentina Cancela a manos de su exnovio, ocurrido en las últimas horas en Punta del Este (Maldonado).

“Mucha tristeza y respeto por las familias de los involucrados. Cuando hay un femicidio que presentó, de alguna forma, algún tipo de riesgo anterior de que podía suceder, hay un sentimiento de que fracasamos, no lo podemos negar”, dijo a la prensa.

Sobre las denuncias previas y por qué no se tomó otra medida para evitar el femicidio, Bottero aseguró que desde el Estado hay un “esfuerzo permanente”, pero explicó: “En el país al 30 de julio hubo 24.480 denuncias por episodios de violencia doméstica. En el INAU atendieron casi 10.000 situaciones en lo que va del año. Las respuestas se dan, a veces fallamos, hay que reconocerlo. Se hace una valoración de riesgo porque no se puede poner medidas de protección de custodia o tobilleras en cualquier caso. Evidentemente el riesgo no estuvo correctamente valorado (en este caso)”.

Bottero pidió a la población que no responsabilice “únicamente a la Justicia, o únicamente a la Policía”.

“La violencia de género, doméstica, en vínculos de pareja, tiene una raíz y una connotación que no es estrictamente delictiva”, enfatizó, y apuntó a que las comunidades educativas, las familias y los demás “entornos comunitarios que están al tanto” del vínculo “intervengan a tiempo”.

“Es importante que los adultos intervengan cuando ven, estamos hablando de chiquilines. Es importante que intervenga su entorno”, dijo.

Además, apuntó a la “cultura que tiene que ver con los vínculos de poder” y “los modelos de rol" que tienden a perpetuarse.

“A las feministas nos toman el pelo cuando decimos que no hay que propagar los mensajes de odio. Desde la música, se escuchan barbaridades en ciertas canciones, en ciertos artistas, que se les hace culto y que promueven determinadas maneras de vincularse con el otro sexo o de manera afectiva. No digo que sea el único factor ni mucho menos. Son un montón”, enfatizó.

InMujeres tiene líneas de orientación y derivación para casos de violencia de género: *4141 desde celulares y 08004141.