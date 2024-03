"El rumbo del gobierno no es el que el país necesita, pero decir que está todo mal no es lo correcto": Orsi tomó distancia de dichos de Cosse

“Si tuviera que hablar de la inflación, creo que se ha manejado bien. Si hablamos del déficit fiscal o el atraso cambiario, estamos distintos. En algunos temas coincido, pero evidentemente son más las cosas con las que discrepo. Pero no es malo cada tanto parar, ver y decir que alguna cosa…”, apuntó el precandidato frenteamplista.

El precandidato frenteamplista Yamandú Orsi tomó distancia de la postura de la también precandidata frenteamplista Carolina Cosse sobre considerar que el gobierno de Luis Lacalle Pou no tiene ningún logro destacable. “Nadie hace todo bien ni todo mal”, consideró.

Esta semana, Cosse consideró que la administración del presidente Lacalle Pou no tiene ningún logro que pueda considerarse como destacable. En entrevista con el programa Desayunos Informales, Cosse fue consultada este miércoles sobre cuál es para ella el mayor logró que consiguió el gobierno de Lacalle Pou. Luego de siete segundos de silencio, los periodistas le repreguntaron si cree que no hay ninguno a destacar, y ella les contestó: “¿Y cuál sería?”.

Consultado este sábado al respecto, Orsi afirmó: “Nadie hace todo bien ni todo mal. Por supuesto yo discrepo con la orientación de este gobierno y por eso estoy en otras filas. Pero he participado en algunas decisiones o me tocó de cerca cuando el gobierno le plantea al Congreso de Intendentes la creación de los jornales solidarios, que no resuelven todo, pero fue una señal, los empleos generados es buena cosa, más allá de que la precariedad es discutible”.

“Si tuviera que hablar de la inflación, creo que se ha manejado bien. Si hablamos del déficit fiscal o el atraso cambiario, estamos distintos. En algunos temas coincido, pero evidentemente son más las cosas con las que discrepo. Pero no es malo cada tanto parar, ver y decir que alguna cosa…”, apuntó.

Orsi remarcó que tiene “una distancia enorme con la forma de pensar de quien hoy gobierna”, pero que eso no le impide “reconocer” aciertos de Lacalle Pou. “Le debo reconocer al presidente que está en gran parte de las actividades que son decisivas para nuestro país, ya sea en la fiesta de un pueblo o una fiesta patria en un departamento, o en las actividades productivas. Criticamos falta de transparencia y otras cosas, pero nada es 100% bueno ni 100% malo”, dijo.

“Creo que el rumbo que marcó el gobierno no es el que el país necesita, pero de ahí a decir que está todo mal, creo que no es lo correcto”, afirmó.