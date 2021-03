El Senado aprobó la venia del vocal de ASSE propuesto por Cabildo Abierto, Julio Micak, sin los votos del Frente Amplio

Guido Manini Ríos dijo que Micak es un excelente gestor como lo fue Enrique Montagno, quien renunció luego de que Búsqueda publicara una conversación en la que admitía haber conseguido 135 cargos para su fuerza política.

Por 18 votos en 31 el Senado aprobó la venia del coronel retirado Julio Micak, quien sustituirá al vocal de ASSE, Enrique Montagno.

Montagno renunció después de que Búsqueda publicará el contenido de una conversación que mantuvo el entonces vocal de ASSE con un ex militante de Cabildo Abierto, en el que decía que había montado una estructura con 135 cargos para su fuerza política.

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, defendió la designación de Micak como sustituto, al tiempo que defendió la gestión de Montagno.

"Creo que Julio Micak tiene el perfil para ser un excelente gestor, como lo fue Enrique Montagno, hasta hace unos días. Un excelente gestor reconocido por todos, por estar presente en cada momento y en cada rincón del país cada vez que fue convocado", dijo Manini.

Una investigación administrativa llevada adelante por ASSE luego de que Búsqueda difundiera las declaraciones de Montagno llevó a dejar sin efecto 30 contrataciones que, según el organismo, se hicieron de forma irregular.

Manini Ríos opinó que Montagno tuvo la sensibilidad de dar un paso al costado y aseguró que hasta ahora no se pudo probar ningún ingreso irregular a ASSE. litar la convivencia en el directorio. Él tuvo esa sensibilidad que otros no tuvieron, hasta el día de hoy no está probado ningún ingreso irregular en ASSE", agregó el líder de Cabildo Abierto.

El Frente Amplio se negó a votar la venia argumentando que no había suficiente información sobre los hechos que llevaron a la renuncia de Montagno.