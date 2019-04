El sindicato de Montevideo Gas pide que el Gobierno arme pronto una mesa de negociación para la salida de Petrobras

Aseguran que Petrobras no se va por el conflicto con los trabajadores y que estas inversiones no le hacen bien al país.

Para el sindicato la empresa hace tiempo que quiere irse.

“Esto confirma que quiere retirarse del Uruguay, no solo del servicio de gas, sino de las estaciones de servicio. El problema es que para el servicio del gas necesitan arreglar con el Poder Ejecutivo el retiro. Estas inversiones no le hacen bien a Uruguay. Petrobras no tomó esta decisión por ninguna medida sindical”, afirmó Alejandro Acosta, del gremio de trabajadores del gas.

El sindicato pide al Gobierno que actúe pronto:

“Si el Poder Ejecutivo sigue mirando para el costado y no instala la negociación, todo mes que pase significa menos usuarios y menos puestos de trabajo”.

Luego del control obrero desalojado por la Justicia, los trabajadores iniciarán una huelga de hambre que ahora suma el reclamo para negociar la salida de Petrobras.

“Si el Poder Ejecutivo no toma las medidas, el martes arrancamos huelga de hambre frente al MIEM reclamando que se instale la negociación y se arregle la salida de Petrobras”, agregó Acosta.