El sindicato de UTE asegura que los cortes de energía son consecuencia de la falta de inversión en el ente

En las últimas semanas los apagones se reiteraron en varias zonas de Montevideo. Para los trabajadores del sindicato se deben a recortes presupuestales, que agravan la situación que denuncian desde 2015.

Sebastián Herrera, presidente del Sindicato de UTE afirmó:

“Nosotros estamos muy preocupados por la situación que se está dando en el marco que han habido recortes en el presupuesto de inversiones, que son reales, que no son ningún invento, son números reales y contundentes que hacen que no se estén ejecutando todos los mantenimientos y que no se estén ejecutando todas las inversiones que debieran ejecutarse para que los equipos sean confiables y no se produzcan estas fallas”.