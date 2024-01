"El teórico es un paseo": Unasev le pidió al Congreso de Intendentes que "endurezca" el examen para la libreta de conducir

"El centro y el este de Montevideo están bastante controlados, pero hay lugares de la periferia donde realmente no hay ningún tipo de control ni inspecciones”: “Vas al Cerro, a la calle Grecia, y te da pánico", afirmó director del organismo.

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) le pidió al Congreso de Intendentes que aumente la exigencia del examen teórico para obtener la libreta de conducir. Además, el organismo considera que debería haber más controles en la periferia de Montevideo, tanto con la presencia de inspectores como de cámaras de videovigilancia.

En entrevista con Telemundo, el director de la Unasev Carlos Manzor reconoció que “ha habido una baja importante de fallecimientos en lo que son los siniestros de ruta”, pero “no así en el departamento”.

“Creo que tenemos que poner más controles en la periferia de Montevideo. Sabemos que hay zonas bien controladas, pero en la periferia hay muchos accidentes y debemos controlarlos. Habría que incentivar más cámaras. Y no debemos prescindir de las fiscalizaciones personales, eso concientiza a la gente. Y que las penas no sean de repente dinero, sino 20 minutos en el octavo piso en Presidencia, que vayan a hablar con Jorge Alfaro, que consciente cómo realmente se debe manejar. Tenemos que ir atenuando lo que puede ser un caos. No nos podemos quedar cruzados de brazos a esperar enterrar 400 uruguayos más todos los años”, afirmó, haciendo mención al secretario general ejecutivo de la Unasev.

En ese sentido, Manzor consideró que “el centro y el este de Montevideo están bastante controlados, pero hay lugares de la periferia donde realmente no hay ningún tipo de control ni inspecciones”: “Vas al Cerro, a la calle Grecia, y te da pánico: las motos haciendo carreras, no sé cómo no se ha matado más gente. Creo que el Ministerio del Interior debería trabajar conjuntamente con la Policía de Tránsito, al igual que con las rutas con Caminera”.

Con este escenario, la Unasev pretende que se endurezcan algunos aspectos vinculados a la obtención del permiso para conducir, como por ejemplo el examen previo.

“Días pasados elevamos una nota solicitando al Congreso de Intendentes la posibilidad de endurecer el teórico para la libreta de conducir”, dijo Manzor, y agregó: “El teórico es un paseo, una revistita chica, no tiene ningún andamiento. Fundamentalmente el estudio del coche, la utilización de los neumáticos. Debemos ser más exigentes”.

Las bicicletas y la ciclovía en 18 de Julio

El director de la Unasev lamentó que la Intendencia de Montevideo (IMM) no haya consultado al organismo sobre la instalación de una ciclovía en la avenida 18 de Julio. Y en ese sentido, Manzor consideró que esa vía no es adecuada para esa zona de la capital.

“Estoy a favor de la ciclovía, creo que deben existir, pero no en la principal avenida. Creo que no se pierde nada con consultar, y en este tema fue inconsulto, fue simplemente la idea de una persona. Creo que la principal avenida debe estar libre de ciclistas. Y los ómnibus deben ser micros, no pueden ser esos enormes ómnibus”, afirmó.

Además, consideró que “la bicicleta y la moto deberían tener una educación especial”, así cómo también “tener una vestimenta distinta y obligatoria”. “Sería importante tener un contralor de los ciclistas, un registro”, apuntó.