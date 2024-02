"El terrorismo de Estado existió, los docentes no van a dejar de enseñarlo porque el programa no lo mencione", dijo historiador Demasi

"Creo que sí tú robás, secuestras y matas hiciste esas cosas independientemente de qué lado estés, pero además históricamente los hechos son los hechos y estas violaciones a los derechos humanos fueron anteriores al terrorismo de Estado", señaló Gabito.

El historiador Carlos Demasi se refirió este jueves a los cambios introducidos en el programa de la asignatura de primer año de bachillerato. En concreto, a la suplantación del concepto de "terrorismo de Estado" por "la suspensión y el avasallamiento de las garantías constitucionales de los ciudadanos".

Demasi opinó en entrevista con Telemundo que se trata de "esas manipulaciones habituales que muchas veces el poder político hace sobre los planes de estudio, imaginando que con eso cambia la formación de los jóvenes". Y agregó: "Si el contenido de los planes de estudio fuera tan eficiente como algunos planificadores imaginan, no existiría el delito, porque nadie enseña a robar y a portarse mal en la escuela".

Para el historiador, "estas transformaciones tienen un efecto muy limitado", pero subrayó que "inciden de manera indirecta sobre la enseñanza". "El terrorismo de Estado existió, los docentes no van a dejar de enseñar el terrorismo de Estado porque el programa no lo mencione", consideró.

"No van a vincular a los tupamaros con las violaciones a los derechos humanos aunque el programa lo mencione. Eso no está en la realidad que puede ser transmisible, en el contenido de la documentación histórica que uno puede más o menos manejar", explicó.

La Asociación de Profesores de Historia del Uruguay (APHU) condenó en un comunicado publicado estos cambios. "Al analizar de forma comparativa el borrador elaborado por la Comisión y el programa aprobado por el Codicen, son visibles múltiples diferencias en el temario y la bibliografía", cuestionó la APHU.

Demasi reafirmó que los cambios propuestos por una comisión designada por el Consejo Directivo Central (Codicen) "afecta de una manera muy fuerte la calidad de la enseñanza". Es decir, según el historiador, "con este tipo de movidas los docentes quedan un poco bajo sospecha".

"Y la función docente es muy vulnerable, alcanza con que alguien levante una acusación contra un docente para que eso inmediatamente se transforme en estado público y prácticamente se produzca un verdadero escrache", afirmó. Esto hace que "muchas veces los docentes se contengan para evitar entrar en ese terreno resbaladizo", añadió.

"Pero eso les hace perder imagen frente a sus propios alumnos y la imagen del profesor como referencia y transmisión de conocimientos queda bastante afectada", aseguró.

El otro aspecto que muestran estos cambios, dijo Demasi, es "la persistencia de una idea de que hay que construir un determinado relato sobre la dictadura; no fue una dictablanda, pero tampoco fue tan terrible y en definitiva peor era lo que pasaba en los años 60".

"Entonces queda como un traslado de la narración de la dictadura hacia los episodios de los años 60, que implican una concepción ideológica y una manera de construir el relato muy fuerte", alertó. "Si eliminamos el terrorismo de Estado ya queda distinto, queda como una dictadura menos maléfica y, en definitiva, 'avasallamiento de las libertades públicas', como dice ahora en el programa, ocurren en cualquier dictadura", opinó.

Pero el historiador enfatizó que "terrorismo de Estado no ocurre en cualquier dictadura". En este sentido, consideró que "hay una ablandamiento de la dictadura complementado con el vuelco de la narrativa sobre los años 60".

Y ejemplificó: "Los militares solo reaccionaron porque los tupamaros estaban actuando políticamente en el país. O como dice alguna narración de estas, fueron los tupamaros los que sacaron a los militares de los cuarteles y los pusieron en el gobierno". "No, eso no", recalcó.

Con esto, indicó Demasi, "uno le echa la responsabilidad del golpe de Estado a un agente que en realidad no tuvo nada que ver, estaban todos presos cuando ocurrió el golpe de Estado".

"Allí está sacándole de encima la responsabilidad a los agentes que efectivamente tomaron la decisión de dar el golpe de Estado, cuando había otras alternativas posibles", manifestó.

"El profesor de historia tiene que ser objetivo"

El consejero de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Juan Gabito, en tanto, se mostró en contra de las apreciaciones de Demasi. "Es en cumplimiento de lo que dice la ley de educación, en su artículo 17 señala que tiene el derecho de acceder a todas las fuentes de información y a todas las interpretaciones para poderse formar una opinión objetiva de los hechos que se están estudiando", sostuvo.

Según Gabito, el proyecto de programas que recibe con su bibliografía "no reflejaba ese equilibrio, esa objetividad que la ley manda" y lo que hicieron fue corregirlo agregando nuevo bibliografía y nuevos conceptos".

"Lo de terrorismo de Estado sí o no personalmente creo que puede mantenerse o no pero habría que haber introducido el terrorismo político también. Porque el terrorismo de Estado, que existió, no vino de la nada sino que fue antecedido por un terrorismo político. O sea que si se violan los derechos humanos, se violan independientemente de quien lo haga", aseguró el consejero.

Para Gabito no se pueden juzgar los hechos "según quién lo haga y qué objetivos tenga". Teniendo en cuenta esto, justificó: "Introducirnos en esa polémica terrorismo de Estado versus terrorismo político nos pareció que era más prudente ir un nivel antes a lo que son los derechos fundamentales y la conculcación de esos derechos.".

"Creo que sí tú robás, secuestras y matas hiciste esas cosas independientemente de qué lado estés, pero además históricamente los hechos son los hechos y estas violaciones a los derechos humanos fueron anteriores al terrorismo de Estado e incluso muy anteriores al Golpe de Estado. Entonces, el profesor de historia tiene que ser objetivo, no tiene que ser un militante político", cerró.