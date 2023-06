El testimonio de la abuela de la niña atacada por un carpincho: "No pido que lo maten, pero sí que se lo saquen al dueño"

"Yo tengo mis hijos y ahora no puedo dejarlos salir a jugar porque el miedo está", afirmó.

Una bebé fue atacada por un carpincho que un vecino tenía como mascota en la ciudad de Rocha. El episodio sucedió a principios de esta semana, cuando la niña de un año y diez meses llamada Emma Catalina se encontraba en el frente de su casa jugando con un familiar también menor de edad y, de repente, fue atacada por el animal.

La abuela de la niña, Yésica Calvo, habló con Telemundo este viernes y dijo que su hija de 10 años estaba jugando con la niña en la vereda. En determinado momento, su hija empezó a gritar "como loca" y cuando salió de la casa se encontró en la vereda con el carpincho arriba de la pequeña.

"Me quedé paralizada porque no sabía qué hacer. Me dirijo hacia la niña y la cincho para sacarla; el carpincho viene y me muerde una de las piernas y vuelve hacia ella. Agarré de arriba (al animal), lo saqué y ahí los vecinos se arrimaron con palos y fierros y me lo sacaron de arriba", comentó.

Cuando levantó a la niña, vio que tenía una pierna y la cola lastimada.

La mujer sostuvo que el dueño del animal es vecino y estuvo presente sólo el primer día. "Hasta el momento no se ha dirigido a ver cómo está y si necesita algo", expresó.

"Yo pido justicia, estamos hablando de una niña. No pido que lo maten, pero sí que se lo saquen al dueño. Yo tengo mis hijos y ahora no puedo dejarlos salir a jugar porque el miedo está", subrayó.