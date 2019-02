El testimonio de la mujer afectada por el agua de OSE: “se me formó una gomosidad en el cuerpo”

La mujer se fue a bañar y por el contacto con el agua sufrió lesiones en la piel y pérdida de pelo.

La mujer afectada por el episodio en que un funcionario administró soda cáustica en cantidad mayor a la indicada, contó cómo se dieron los hechos:

El domingo a las 9:00 cuando decido darme una ducha encuentro que inmediatamente se pone jabonoso el piso y en ese momento me empieza a arder todo el cuerpo. Me di cuenta que era el agua porque no había usado ni jabón, ni shampoo. Cierro todo y salgo, por suerte estaba lloviendo, y me puse abajo de la lluvia. Tampoco me sirvió, entonces decidí tirarme a la piscina y ahí me empecé a sacar una gomosidad que se me había formado, era como cascola agrumada que tenía en el cuerpo. En el agua y con un jabón me fui sacando todo. Me quedó la piel irritada y sumamente reseca. Lo más llamativo que cuando me fui a desenredar el pelo, se me empieza a salir mucha cantidad de pelo. Eran mechas, mechas y mechas.