El testimonio de una uruguaya que vive en el país de Europa que "puso fin" a la pandemia de Covid-19

Cecilia Arregui aseguró que el cambio es de 180° y que la gente se acostumbra rápido a la nueva realidad.

Dinamarca se convirtió el martes en el primer país del mundo en "poner fin" a la pandemia de Covid-19. La periodista uruguaya Cecilia Arregui, que vive en este país, contó a Telemundo los alcances de la medida.

"La gente sigue mucho las reglas. Entonces, cuando había reglas no había nadie que no las cumpliera. Pero apenas no las hay ya todo el mundo se olvidó. El cambio es de 180°, no es que haya un proceso de adaptación", dijo.

El año pasado se había decretado el fin de la pandemia, cuando los casos habían bajado mucho y el índice de vacunación era alto. Esta decisión implicó que la pandemia no se considerara una emergencia sanitaria, por lo que se abandonaron medidas como el uso de tapabocas, los aforos en lugares públicos y la exigencia de presentar carné de vacunación para ingresar a ellos.

Con la llegada de la variante ómicron, que es altamente transmisible, las autoridades danesas volvieron a imponer las restricciones de antes. No obstante, a partir del 1° de febrero volvieron a quitarlas.

"A pesar de que los casos siguen muy altos, son casos muy leves y los números de hospitalizaciones y de muertes son muy bajos. Como se considera que el sistema médico los puede tratar, decidieron volver a decretar que esto no es una emergencia y a tratarlo como una enfermedad endémica", explicó Arregui.

El lunes fue el último días en que se utilizaron tapabocas. "Cuesta adaptarse a que está todo bien, que no pasa nada y que se puede volver a como era antes", indicó la uruguaya.

El martes de mañana fue caminando hasta la biblioteca pública sin tapabocas y no tuvo que mostrar el pase vacunal, como hizo durante todos estos meses.

Cerca de 80% de la población danesa recibió dos dosis anticovid, mientras que 60% ya fue inmunizada con tres. En el porcentaje de no inoculados están incluidos quienes integran las franjas etarias que no están habilitadas o que recién se incorporaron al esquema de vacunación.