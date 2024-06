El último recluso fugado de la cárcel de Rocha, que permanecía prófugo, apareció muerto en una playa de Brasil

No se conocen las causas de la muerte porque aún no están los resultados de la autopsia. Por tanto, todavía no se estableció si se trató de un homicidio.

En las últimas horas fue encontrado sin vida Walter Alfredo Sánchez Morales, el delincuente de 34 años que se había fugado junto a otros tres reclusos de la cárcel de Rocha el pasado 8 de mayo.

Sánchez apareció muerto en la playa de Barra do Chui, en Brasil. Su familia reconoció el cuerpo y el caso pasó a manos de la Justicia. El jefe de Policía de Rocha, Claudio Correa, indicó a Telemundo que no se conocen las causas de la muerte porque aún no están los resultados de la autopsia. Por tanto, todavía no se estableció si se trató de un homicidio.

El caso está en manos de la Policía brasileña.

Sánchez había sido condenado el 17 de marzo de este año como autor penalmente responsable de "un delito de tráfico interno de armas de fuego, un delito de disparo con arma de fuego, y un delito de daño agravado, en un régimen de reiteración real", a la pena de diez meses de prisión efectiva, en el marco de un proceso abreviado.

El hombre era el único de los reclusos que permanecía prófugo. El 11 de mayo se entregó en la seccional del Chuy Franco Gustavo García Contreras, de 28 años. Más tarde fue ubicado en la misma ciudad Yeran Norik Moraez Presa (30 años), "quien tras ser avistado en la zona donde merodeaba fue perseguido en la vía pública hasta lograr su detención", detalló la jefatura en un comunicado.

El tercero, llamado Juan Antonio Larrosa Liencres (28 años), fue recapturado en Lascano cuando ingresó a una casa para robar un celular.