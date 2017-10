El vicepresidente del Centro de Farmacias del Uruguay dirige una de las empresas que produce marihuana para el Estado

Alejandro Antalich es el jefe de operaciones de International Cannabis Corporation desde marzo 2017.

El vicepresidente del Centro de Farmacias del Uruguay, Alejandro Antalich, es también CEO de International Cannabis Corporation (ICC), una de las empresas que produce marihuana para el Estado para su posterior venta en farmacias. ICC y Symbiosis, la otra firma a la cual le fue tercerizada la producción y distribución de marihuana, tienen habilitada una producción de dos toneladas anuales cada uno.

En 2014, cuando el proyecto comenzaba a ser diseñado, cálculos oficiales estimaban una ganancia de 250.000 dólares anuales para dichos productores, tras una inversión de 1.000.000 de dólares, informaba la agencia Reuters.

Antalich, desde su posición en el Centro de Farmacias, ha sido uno de los portavoces de los locales respecto a la implementación del nuevo sistema.

En agosto de 2016, cuestionó la rentabilidad del negocio.

“Si fuera un negocio que realmente nos salvara la situación financiera que atravesamos hoy, creo que tendríamos un 100 % de adhesiones”, dijo Antalich al programa Esta Boca es mía.

Como vicepresidente del Centro de Farmacias, Antalich se reunió con las autoridades de la Junta Nacional de Drogas y del Ircca en julio, días previos a que se consolidara la comercialización en farmacias.

Semanario Búsqueda informó este jueves que para entonces, Antalich ya formaba parte del personal responsable de ICC. La firma comunicó el 26 de junio de este año en Vancouver, donde la cotiza en bolsa, que Antalich es jefe de operaciones desde marzo de 2017 y que estaba a cargo de controlar todas las iniciativas del equipo de investigación y desarrollo de ICC.

Telemundo buscó la palabra de Antalich, que prefirió no hacer declaraciones. Su entorno comunicó que no se percibe un conflicto de intereses por la situación, considerando que las farmacias no están obligadas a comercializar cannabis.