El video que se hizo viral de un vecino de Salto cuya casa se inundó este domingo

En el video el hombre se queja de que las obras realizadas en la zona no soportan el caudal de las lluvias e inundan las viviendas.

“Miren calle Amorín cómo está, tapada. Pusieron unos miserables cañitos de 200 ml cuando yo les dije que había bocas de tormenta de 1,50 metros. Y nos dijeron: no, no va a pasar nada”, decía el vecino en el video que se hizo viral en redes.

Consultado por Telemundo, el hombre explicó:

Desde que se hizo el entubado del Arroyo Laureles supuestamente iba a ser solución para que no nos inundáramos, obviamente al hacer el proyecto no tuvieron en cuenta todas las pendientes y el bruto volumen de agua que vieren. Simplemente taparon el arroyo y no dejaron previstas las bocas de tormenta. Todos los vecinos nos vimos inundados, teníamos casi 15 centímetros de agua.