"El Wilsonismo hoy no tiene candidatura": Gandini reafirmó que su sector se encamina a tener precandidato propio en la interna blanca

El movimiento Por la Patria, del Partido Nacional, instaló un stand en la Expo Prado 2023. Y allí estuvo este sábado el líder del sector, el senador nacionalista Jorge Gandini, quien afirmó que su agrupación se encamina a impulsar una precandidatura propia dentro del partido.

“Todos estamos empezando la etapa previa a la electoral, que seguramente va a terminar este año cerrada con las precandidaturas cerradas en todos los partidos políticos. Vamos a terminar el 2023 sabiendo quiénes son los que van a competir en la interna el próximo año”, afirmó Gandini en rueda de prensa, y agregó: “A la Expo Prado vienen bien muchos blancos, y es importante que Por la Patria les diga dónde está el sector. Estamos empeñados en conformar un espacio que represente al Wilsonismo dentro del partido, que hoy no tiene candidatura”.

En ese sentido, Gandini, que ya había dicho a mediados de año que había iniciado consultas para saber si su sector consideraba pertinente que se postulase como precandidato a la Presidencia, dijo que un congreso del próximo 10 de octubre resolverá sobre si llevan o no una precandidatura propia.

“Si vamos a competir, lo vamos a hacer con una candidatura que salga desde el pie, o sale de abajo o no hay. Los compañeros de todo el país están procesando su decisión al respecto. Todo se viene alineando para que Por la Patria tenga su candidato propio, pero formalmente se resolverá en ese congreso del 10 de octubre”, afirmó.

En la interna nacionalista ya hay dos precandidatos claros, que han recibido los apoyos de los grupos mayoritarios: Álvaro Delgado y Laura Raffo. Con ese escenario, Gandini cree que el Wilsonismo debe tener un representante propio en las elecciones internas de junio de 2024.

“Es necesario que el Partido Nacional tenga la dicotomía Wilsonismo-Herrerismo, como tuvo siempre. Hoy hay dos candidatos de mismo tronco partidario, del mismo sector; me parece excelente, pero no podemos estar omisos, acomodando el cuerpo con la mayoría partidaria, y no representar lo que somos nosotros, yo soy Wilsonista. Claro que es difícil, pero puede hacer la diferencia. Además, creo que nos va a ir bien, porque hay mucha gente esperando que haya otra opción dentro del partido”, apuntó.