Si el niño falta el 1 de marzo a clases, sus padres deberán ir a la escuela y explicar por qué, así la falta quedará justificada.

La Federación del Magisterio se comunicó con la Directora General de Primaria, Irupé Buzzetti, quien había afirmado que se podía justificar la falta de niños que estén de vacaciones con sus padres y no puedan concurrir a clase en Carnaval.

Buzzetti les comunicó que no es una resolución nueva sino que se aplica el reglamento que ya existe. El padre debe ir a la escuela y explicar por qué faltó su hijo. La falta quedará justificada. La FUM insistió en que hubiera preferido que las clases empezaran el miércoles 6 de marzo y no el viernes 1, para que no hubiera tantas inasistencias.

Elbia Pereira de la FUM: El maestro va a tener que reeditar un abrazo de bienvenida el día 6 y el compromiso del maestro va a estar una vez más presente.

La Federación está preocupada porque todavía quedan cargos de maestro por completar en Educación Inicial.

Elbia Pereira de la FUM: Es claro que hay maestros jubilados reintegrados que aún no han elegido los cargos que van quedando vacantes (…). Pero al día de hoy que se están eligiendo los cargos en Inicial hay 240 cargos que se están ofreciendo al segundo turno, esto es claro, si se desvinculan mil e ingresan al sistema 700 hay un desfasaje que hay que atenderlo.

Pereira confía en que en las próximas 48 horas se pueda solucionar este problema en Educación Inicial. En Primaria el tema está casi resuelto. El martes quedaban apenas 40 cargos de maestro por completar.