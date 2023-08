Elecciones en Argentina fueron "un gran voto en contra del gobierno" y el "punto final" del kirchnerismo, según Sanguinetti

"Veo con preocupación lo que ha ocurrido, porque el discurso de Milei es un discurso muy disruptivo, de muy difícil aplicación, salvo en condiciones revolucionarias", dijo.

El expresidente Julio María Sanguinetti se refirió este lunes al resultado de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Argentina, que tuvieron a Javier Milei como gran ganador.

Para el histórico dirigente colorado, se trató de "un gran voto en contra del gobierno". "Creo que el kirchnerismo llega a su punto final", añadió.

"Veo con preocupación lo que ha ocurrido, porque el discurso de Milei es un discurso muy disruptivo, de muy difícil aplicación, salvo en condiciones revolucionarias", reflexionó Sanguinetti previo a viajar a Paraguay, país al que fue junto al presidente Luis Lacalle Pou para asistir a la ceremonia de asunción de Santiago Peña, nuevo mandatario guaraní.

"Que él (por Milei) haya tenido esta mayoría no deja de tener una preocupación", sumó Sanguinetti.

Para el ex jefe de Estado, "probablemente la psicología social también cambie cuando no sea simplemente PASO sino realidad, cuando no sea simplemente dar las cartas sino realmente barajar de verdad".

"De aquí hasta octubre vamos a vivir muchas zozobras", Ya lo están viviendo hoy, el dólar volando.