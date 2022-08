¿Elevar la edad de jubilación perjudica al empleo juvenil?: esto dice experta en economía

“Es claro que por cada persona que queda en el mercado laboral no se desplaza a un joven”, afirmó Graciela Sanroman.

El anteproyecto de reforma de la seguridad social está en plena discusión a nivel de los partidos políticos, pero también de los sindicatos y las cámaras empresariales. Entre los diversos temas que propone el texto del Poder Ejecutivo se encuentra la modificación de la edad jubilatoria.

El nuevo régimen jubilatorio no se aplicará para quienes tengan causal jubilatoria hasta el 31 de diciembre de 2026. A quienes configuren causal jubilatoria a partir del 1° de enero de 2027, los regímenes anteriores les serán aplicables parcialmente. El régimen de jubilación "normal" para las personas nacidas a partir de 1971 se establece a partir de los 65 años y con 30 de trabajo. Habrá un periodo de transición para las personas nacidas en 1967 (jubilación a los 61 años), 1968 (a los 62), 1969 (a los 63) y 1970 (a los 64). En caso de trabajar hasta los 66 años, el tiempo mínimo de servicios computables se reduce a 27 años. Si es hasta los 67, baja a 24, a los 68 años baja a 21 años. Si se aporta hasta los 69 se permite retirarse con 18 años de trabajo y si se retira a los 70, con 15 años.

Ese cambio en la edad jubilatoria, ¿cómo podría afectar el mercado laboral? ¿Tendría algún efecto sobre la población joven que busca trabajo? Al respecto, Telemundo consultó a Graciela Sanroman, profesora titular de Econometría en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, y doctora en Economía por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI).

“Un trabajo que hice fue revisar todo lo que era la evidencia internacional en relación a cómo impactaban reformas de la seguridad social en aspectos del mercado laboral. Hay muchos estudios vinculados a países como Francia, Italia, Austria, Alemania”, comenzó explicando Sanroman, y agregó: “La preocupación que suele surgir a la hora de aumentar la edad jubilatoria es que eso va a implicar que personas de mayor edad van a seguir más tiempo en el mercado laboral y eso podría tener un efecto negativo en el empleo de los jóvenes, en las posibilidades de los jóvenes de conseguir trabajo”.

Esa idea, explica Sanroman, se resumen en un concepto que se llama “economía de caja” o “falacia de la cantidad de puestos de trabajo fijos”. “Uno tendería a pensar que si hay una persona mayor que no se retira, hay un joven que no entra al mercado laboral”, dijo la especialista, pero enseguida agregó: “Pero la evidencia muestra que eso no es así. Esa hipótesis de la economía de caja no se observa en ningún país”.

“Es claro que por cada persona que queda en el mercado laboral no se desplaza a un joven”, afirmó, y agregó: “Los estudios lo que tratan de ver es si aún cuando no es uno-uno, si hay algún desplazamiento o no de jóvenes. En eso no hay consenso. Hay estudios que encuentran un desplazamiento; es decir, que los trabajadores mayores y los jóvenes son sustitutos. Y hay otros que no encuentran efectos, o que encuentran un efecto positivo, en términos de que cuando aumenta el empleo de los mayores también aumenta el de los jóvenes”.

“El tema difícil es que muchas veces, cuando observamos esas cuestiones, no solo operan las reformas, operan otros aspectos, como por ejemplo el ciclo económico. Entonces, la situación es bien distinta si una reforma se aplica en un contexto de crecimiento económico y del empleo, que si se aplica en un contexto de recesión. Eso no se puede anticipar”, agregó Sanroman.