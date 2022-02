Elías, el joven militante del "Sí" que le pidió una selfie a Lacalle Pou

Lacalle Pou accedió a la foto y le dijo al joven: "Que se vea bien que votás el 'Sí'".

Cuando el presidente Luis Lacalle Pou llegó este martes de tarde a la Torre Ejecutiva se encontró con algunas personas en la entrada de la sede de Presidencia que le pidieron tomarse una foto con él. Uno de los que quiso sacarse una selfie con el mandatario fue Elías, un joven hijo de militantes blancos que lucía en su mochila un pin de la campaña por el "Sí" para derogar 135 artículos de la ley de urgencia (LUC).

Cuando Elías ya se retiraba con su foto junto al jefe de Estado, Lacalle Pou comentó a los periodistas que estaban en el lugar: "Esto está bueno".

Fuentes del Poder Ejecutivo habían comentado previamente a Telemundo que había que "bajar la pelota" en la campaña de cara al referéndum, que se realizará el próximo 27 de marzo.

En las últimas horas la discusión estuvo centrada en el uso de la figura de la Pantera Rosa, luego que la compañía cinematográfica Metro Goldwyn Mayer intimara a la Federación de Trabajadores de Ancap (Fancap) para que cesara de usar la imagen y la música de este personaje en la campaña a favor de la derogación de los 135 artículos de la LUC.

“Esa pantera fue utilizada en 2003 en el referéndum de Ancap, y mucho no se preocupó la compañía. Calculo que hubo presiones externas, no me imagino que la Metro esté tan preocupada porque en algunos muros de la ciudad este la Pantera Rosa”, dijo el lunes sobre este tema el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.